Lindsay Lohan regresa a la actuación; muestran la primera fotografía de cómo se ve

En su momento, una de las actrices más polémicas a nivel mundial fue Lindsay Lohan, pues sus múltiples escándalos relacionados con sus parejas sentimentales, el alcoholismo y la drogadicción, las fiestas, las amigas e incluso los desplantes laborales hicieron que poco a poco su carrera se fuera en picada, dejándola así en el olvido como actriz por mucho tiempo.

Afortunadamente, Lohan ocupó estos años para reflexionar sobre las cosas que había hecho en su vida, y fue así como comenzó el verdadero cambió, y hoy día, podemos decir que la actriz está lista para comenzar de nuevo, no solo en su vida personal, también en la laboral.

Hacemos referencia en lo anterior, porque no tiene mucho que se anunció que regresaría a la pantalla grande y que su nuevo debut lo haría para una película festiva producida por Netflix y la cual se estrenará en la temporada decembrina de 2022.

Cabe señalar que la estrella juvenil tuvo que pasar los últimos años de su vida viviendo entre Dubai y Miconos, ahí creó un club a pie de playa y se centró totalmente en su faceta de empresaria.

Y aunque su enfoque seguirá estando ahí, todo parece indicar que Lohan tenía muchas ganas de regresar al mundo de la actuación, y por supuesto que sus fans al enterarse de esto se emocionaron y comenzaron a hacer ruido en las redes sociales.

Para su sorpresa, hace unos días se dieron a conocer las primeras imágenes del proyecto, en el cual Lindsay compartirá protagonismo con el actor de Glee Chord Overstreet.

Además de lo anterior, sus seguidores se percataron de que físicamente, su rostro luce muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver.

Y no te saques de onda, pues Lindsay no luce desfigurada, no se observa que se haya alterado la nariz o los labios, nada de eso.

Curiosamente, en una foto que ella compartió el pasado mes de octubre, sí se parece a la actriz que todos recordamos, aunque pose ante la cámara con ganas de sol y de perfil.

La conclusión a la que se puede llegar entonces es que LiLo ha sido víctima de un exceso de retoques digitales en dichas instantáneas, aunque habrá que esperar a que se estrene la película o a que ella vuelva a realizar una aparición pública para confirmarlo.