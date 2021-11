Ed Sheeran confirma colaboración especial con Pokémon GO

Ed Sheeran ha conquistado los corazones y oídos se miles de personas, y si lo combinas con uno de los videojuegos más queridos en el mundo, podríamos esperar que fuera todo un éxito, y eso está a punto de ocurrir tras el anuncio de su colaboración con Pokemón GO.

Fue el propio cantante quien anunció la noticia a través de sus redes sociales, mediante una imagen en el que anuncia un acuerdo con Pokémon GO que se estrenará en las próximas fechas.

Por el momento se desconoce qué se está gestando entre la compañía estadounidense y el cantante, pues no se han revelado más detalles de su colaboración, así mismo la plataforma de Pokémon GO no ha realizado actualizaciones que involucren a Sheeran.

Lo único que nos confirma que el artista colaborará con el videojuego masivo para dispositivos iOS y Android es que la cuenta oficial de Pokémon lo compartiera.

Esta no es la primera vez que Sheeran demuestra su amor por Pokémon, pues en su cuenta de Instagram se puede observa una fotografía junto a un gigantesco peluche con forma de “Snorlax” junto al mensaje: Snorlax sabe lo que hay.

Algunos fanáticos aseguran que esta colaboración podría formar parte de la celebración de su 25° aniversario de The Pokémon Company, a raíz de lo cual ha tenido colaboraciones con diferentes artistas y marcas como Post Malone y Katy Perry, está última con un video musical junto a Pikachu.