¿Sebastián Yatra y Kunno son novios? Esto es lo que sabemos

Recientemente, en las redes sociales se hicieron virales unos videos en donde se le puede ver a Sebastián Yatra y al influencer Kunno ‘declarándose su amor’.

Lo anterior fue lo que desató los rumores de un posible noviazgo entre ellos, y es que en las grabaciones se puede ver también como es que el cantante le confiesa a Kunno que es su “chico ideal”.

KUNNO PASA EL AMARRE Q LE HICISTE A YATRA pic.twitter.com/j3F1MrAWoj — 🍃วเ๓є (@hangeelvs) November 17, 2021

Por lo que se sabe, todo comenzó hace unos días cuando en TikTok se hicieron virales varios videos en donde aparece el influencer en compañía de Yatra, y es ahí en donde se puede apreciar como ambos se llevan muy bien, tanto así que el uno al otro declararon que son “su chico ideal”.

De hecho, en uno de los videos se puede ver al cantante colombiano abrazando a Kunno, quien ante la muestra de afecto del cantante menciona: "Llego mi chico ideal". Al escuchar lo anterior, Sebastián no dudo ni un momento en comenzar a cantar el tema "El amor" de Tito El Bambino. "El amor es una magia, una simple fantasía”.

Podemos apreciar esta parte que grabe de la entrevista que le estaban haciendo a Yatra?



Entrevistador: Mi querido Yatra andas muy enamorado

A lo que Yatra responde: Cual enamorado yo ando soltero



ESTO LO DIJO EL DOMINGO Y AHORA INVENTAN QUE TIENE RELACIÓN CON KUNNO 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/z6c8TNHMHz — nury vigevani ×͜× (@yatramibb) November 17, 2021

En otro clip, Sebastián Yatra le confiesa a Kunno que es su chico ideal, una clara referencia a su colaboración musical con Guaynaa que lanzó en octubre del 2020. "Mi chico ideal, Kunno pienso en ti todas las noches", dice el cantante al tiktoker que se mostró nervioso ante sus palabras y le respondió: "Yatra tú vuelves de decir eso y yo me mudo a Miami... Es que estoy temblando, me puse nervioso". Sin embargo, el colombiano le aclaró que él no vive en esa ciudad.

Cabe señalar que los rumores tomaron fuerza cuando unos internautas se dieron a la tarea de revivir un tuit de meses atrás que publicó Kunno y en el que escribió: "Yatra me dijo que piensa en mí todas las noches o sea ahora entiendo porque no duermo tanto y ahora sabiendo eso menos".

Posteriormente, un usuario en Twitter compartió una breve entrevista de Yatra en el aeropuerto el pasado domingo. Ahí un periodista le pregunta si está enamorado, a lo que él responde con un contundente mensaje: "¿Cuál enamorado? Yo ando soltero", desmintiendo así los rumores.

Independientemente de que estos personajes no tengan una relación amorosa, los rumores de un supuesto noviazgo desataron una cadena de memes en las redes sociales, las cuales le sacaron una carcajada a mas de uno.

Sin importar si son novios o no, o si se hicieron memes de lo que se aprecia en los videos, lo cierto es que Kunno y Sebastián Yatra llevan una increíble amistad, incluso, el influencer compartió el día de ayer un video de la fiesta a la que asistió con el cantante en un centro nocturno.

