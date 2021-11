Billie Eilish y su hermano Finneas crean música para “Turning Red”, nueva cinta de Pixar

Billie Eilish continúa cerca de Disney, y esta vez se ha unido a su hermano Finneas para escribir y producir tres nuevas canciones para la próxima película de Pixar, Turning Red.

El dúo podrá interpretar su nueva música a través de la boyband ficticia de la película 4*Town, la obsesión de la protagonista de Turning Red.

El primer tráiler de la película, que llegará a los cines en marzo, se publicó el jueves, y se inclina por la ambientación de principios de la década de 2000, y presenta en gran medida la exitosa canción de NSYNC "It's Gonna Be Me" presentaba un fragmento del tema "Nobody Like U".

“Necesitábamos que nuestro personaje, Mei, estuviera obsesionado con algo que su madre no aprobaría. Las bandas de chicos eran el primer paso en el mundo de los chicos para muchas chicas de esa edad. Los chicos eran súper bonitos, elegantes, suaves y cariñosos, y tenían una forma de reunir a las chicas y a sus mejores amigas. Además, pensé que sería genial crear una banda de chicos animada", dijo la guionista y directora Domee Shi.

La productora Lindsey Collins dijo que el equipo de Turning Red comenzó a discutir con Eilish, de 19 años, y FINNEAS, de 24, antes de que ganaran sus primeros Grammys en 2019.

"Pudimos ver entonces cómo tenían el dedo en la llaga. Somos grandes fans", "Nos reunimos con ellos y les lanzamos esta loca idea de una boy band, preguntándoles si estarían interesados en escribir y producir las canciones. Y así fue", dijo Collins.

No es la primera vez que los hermanos colaborarán con Disney, pues en septiembre de 2021, la cantante y su hermano realizaron un concierto exclusivo para la plataforma de streaming de la compañía.