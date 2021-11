Mujer trabajó de albañil para pagar su carrera, ahora busca inspirar

¿Qué estás dispuesto a hacer para cumplir tus sueños? Una mujer trabajó varios años como albañil para terminar su carrera de Derecho. Ahora busca ser una inspiración para los demás.

Mujer trabajó de albañil para estudiar Derecho, su historia se hace viral /

Magali Giménez Bogarin, originaria de San Estanislao, Paraguay, se hizo viral luego de contar cómo hace seis años comenzó a trabajar de albañil para poder pagarse la carrera de Derecho. Ahora, ya titulada, compartió en Facebook su historia.

Magali no sabía cómo lo lograría pero su sueño era ser abogada. Por eso, cuando pasó el examen de la Facultad de Derecho de Paraguay, su familia hizo todo el esfuerzo para ayudarla. Ella misma confesó que fue difícil y que muchos dudaron de ella. Así, contó cómo se convirtió en la asistente de su papá, de oficio albañil.

"Muchos no saben esta parte de la historia pero hace 6 años atrás esto parecía algo inalcanzable, mucha gente incluso llego a decirme que no iba a poder concretarlo. Como mi papá es albañil decidimos que para poder alcanzar esa suma, él no iba a meter ayudante y yo decidí ayudarle en aquella obra. Mis hermanitos y yo decidimos trabajar arduamente varios meses para poder pagar aquella matrícula", comenzó contando en Facebook.

En las fotos se puede ver cómo Magali, siendo apenas una adolescente, cargaba ladrillos y hacía la mezcla para las construcciones de su papá. En otras, cómo recibía su diploma de abogada y del brazo de su papá.

La publicación se ha compartido más de quinientas veces. Internautas la felicitaron por su dedicación y entrega.