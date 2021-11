Jessie J vive el momento más difícil de su vida y a pesar de eso, subió al escenario a presentar un concierto. Con mucho dolor en su corazón, anunció que había sufrido un aborto espontáneo y se sinceró con sus fans sobre lo doloroso que ha sido este proceso.

TE RECOMENDAMOS: Disney lanza cortometraje que demuestra que papá no es el que engendra

Uno de los sueños más grandes de Jessie J, es tener un hijo. Pero en lugar de esperar a la pareja ideal para embarazarse, decidió someterse a un tratamiento para tenerlo por ella misma. Sin embargo, un aborto espontáneo le quitó esa oportunidad.

Jessie J había decidido mantener en secreto su embarazo. No fue hasta que se enteró que lo había perdido, que abrió su corazón y contó el difícil proceso que está viviendo.

QUIZÁ TE INTERESE: Disney lanza cortometraje que demuestra que papá no es el que engendra

A través de su cuenta de Instagram, anunció que durante el tercer chequeo de su embarazo, los doctores descubrieron que el corazón de su bebé ya no latía.

"La mañana de ayer me reía con una amiga preguntándome cómo iba hacer mi concierto en LA al día siguiente sin decirle a mis fans que estoy embarazada. Por la tarde, me daba miedo la idea de hacer el concierto sin derrumbarme", decía el inicio del comunicado donde expresaba que a pesar de su dolor, realizaría el concierto que tenía agendado en Los Ángeles, como un intento de sanar su corazón ante este momento tan difícil.

Pero la publicación se quedó corta comparada con el momento en que Jessie J tuvo que enfrentarse a su público e interpretó una de sus canciones, donde habló sobre el duro año que ha tenido donde perdió su oído, su voz y al final, a su bebé.

Con una evidente tristeza, llanto y de repente garganta cerrada, Jessie J abría su corazón a sus fans y les decía todo el dolor que sentía.

"Seguro ya lo saben, estoy demasiado triste. Obviamente me dijeron hace mucho tiempo que no podía tener hijos y no lo podía creer. No creo en las mentiras. Decidí tener un hijo por mi cuenta y por milagro funcionó por un poco de tiempo pero ayer... ayer fue horrible. Es interesante las cosas que dice la gente en momentos como estos. Algunos me felicitaron porque no leyeron la descripción y eso me hizo reír. Pero este año ha sido, por mucho, el más difícil que he tenido que atravesar. En diciembre del año pasado perdí mi oído, luego perdí mi voz, lo cual fue horrible porque no sabía quién era si no podía cantar. Y ahora perdí a mi bebé. Y sé que voy a estar bien porque no hay más que elegir la vida que uno quiere vivir", dijo en el intro de la canción mientras confesaba que decidió ir a cantar porque cree que lo mejor en la vida es mostrarse humana, vulnerable.

LEE TAMBIÉN: Mujer inventa baraja de póker de género neutral para combatir la desigualdad

Jessie J confesó que nunca se había sentido tan sola como la última semana. "¿Alguna vez has odiado lo fuerte que eres algunas veces? Creo que el rol que he tomado en mi vida y mi carrera ha sido el de ser fuerte. Pero hoy necesito que me levanten más de lo que creen", dijo antes de cantar, mencionando que extrañaba a su familia, su casa y a Dave, su guardaespaldas que falleció a finales de 2018.

Jessie J interpretó "Flashlight" y no pudo evitar llorar. Sus fans cantaron en coro con ella para acompañarla.