Hay personas que aunque no sean nuestra familia, marcan nuestra vida. Tal es el caso de Wilson Dhabangi, un hombre que cuidó de un joven llamado Mutebe Henry y que gracias a ese gesto de amor, pudo cumplir su sueño de poder volar.

Joven regala un vuelo de avión a señor que lo cuidó cuando era niño /

Un joven originario de Uganda llamado Mutebe Henry, compartió a través de Facebook, cómo un desconocido lo fue a visitar a su internado todos los domingos, pues sabía que no tenía quién se encargara de él. Apenas sabiendo de él, se convirtió en su figura paterna.

El padre de Mutebe Henry falleció cuando apenas era un niño, por lo que su mamá tuvo que trabajar el doble para poder mantenerlos. De esta manera, la madre consideró que la mejor decisión sería meter a su hijo a un internado, para que pudiera estudiar pero sobre todo, para poder trabajar más.

Wilson Dhabangi, el hombre que se convirtió prácticamente en su padre, tenía cincuenta años en ese entonces y se dedicaba a llevar gente en su bicicleta y a hacer mandados. En la comunidad era muy conocido por su humildad y generosidad. Incluso, el hombre a veces trabajaba gratis, solo para ofrecer servicios a quien lo necesitara.

Cuando escuchó la historia de Mutebe Henry, Wilson comenzó a ir a visitarlo los domingos a su escuela. Hacía tres horas de camino para llegar y no importaba si llovía, si estaba enfermo, siempre estaba ahí para acompañarlo.

"No éramos parientes... pero fue y es un buen hombre. El primer domingo, que me visitó se convirtió en el comienzo de muchas más visitas que se extendieron a lo largo de tres años [...] Este hombre me visitaba cada domingo mientras la escuela estuviera abierta. Eso es aproximadamente más de 100 domingos entre 1997-1999. No recuerdo ningún domingo que no viniera a visitarme", dijo en la publicación donde compartió el regalo que le dio por todos esos años que estuvo al pendiente de él.

"Me dijo que si trabajaba duro y escuchaba a los profesores, volaría en aviones y viajaría a diferentes lugares. Dijo que si tenía éxito, entonces incluso gente como él que nunca recibió una educación quizás tendría la oportunidad de volar. Por cualquier razón, siempre enfatizó el tema de volar", por eso, comprarle un viaje a él y a su esposa fue lo mejor que pudo darles.

Mutebe reveló que cuando le confesó a Wilson que viajarían en avión, se emocionó tanto que comenzó a llorar.

El día del viaje, la aerolínea estaba enterada de esa historia así que el piloto le dedicó el vuelo, los mandaron a primera fila y contaron su testimonio a todos los pasajeros.

Ahora, Mutebe Henry busca hacerle una casa digna a Wilson y a su esposa. La aerolínea se unió al proyecto y crearon una cuenta para aportar dinero para construir la casa.

"A todos los Wilsons y Rebecca de este mundo, gracias por echarnos una mano... creyendo en nosotros... y nos muestra amor incondicional. Dios te bendiga", dijo Mutebe Henry al final.