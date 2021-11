Karol G se cae en pleno concierto y fans descubren que hizo playback en vivo

Karol G sufrió un aparatoso accidente mientras daba un concierto en Miami, Florida, y es que la cantante cayó de unas escaleras mientras se encontraba interpretando una de sus canciones.

El incidente de inmediato circuló en las redes sociales, y en el video corto que se logró capturar del momento, se puede ver a la artista rodando por las escaleras, luego de que se le atorara el tacón de su bota en uno de los escalones.

Luego de que la cantante colombiana terminara hasta el escenario, una de sus bailarinas se acercó a ayudarla, y en la escena se puede ver como la artista se toma unos segundos para reponerse, de inmediato se levanta y sigue con el show.

Apenada y con un poco de dolor, también se puede ver como la cantante mueve los brazos en señal que todo estaba bien y continuó cantando con normalidad, generando el júbilo y aplausos de los presentes, que llenaron el FTX Arena.

Por supuesto que después del incidente, Karol G contó que se lastimó una rodilla y se le rompieron las uñas.

El sonido del golpe quedó registrado por el micrófono que traía consigo y de inmediato los videos comenzaron a circular por las redes sociales. Afortunadamente para la intérprete de “Tusa” no pasó a mayores.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla. Me duele todo, pero ¿ustedes creen que después de haber llenado esta Arena por primera vez en mi vida…?”, dijo sin poder terminar porque las lágrimas empezaron a correr por su rostro. “Yo quería que fuera perfecto”, añadió.

