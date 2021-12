Willem Dafoe muestra el primer vistazo al nuevo traje del Duende Verde

Durante la presentación, al ser cuestionado sobre sus nuevos trajes,Dafoe se burló diciendo que "nadie sabe lo incómodos que son esos trajes" con Molina y Foxx riendo de acuerdo, antes de remarcar que los trajes son "mucho más cómodos que antes".

"No sé hasta qué punto queremos engañar con spoilers, pero el aspecto es un poco diferente. Norman y el Duende están más avanzados y tienen algunos trucos más bajo la manga, así que no es una versión exacta... ha habido mejoras en el traje, digamos", comentó el actor.

Sony Pictures

El panel se centró en los villanos que regresan a Spider-Man: el Duende Verde, el Doc Ock y Electro, convirtiendose en la primera vez que los tres hablan públicamente sobre su aparición en la nueva película y su incorporación al MCU.

Las nuevas imágenes llegan después de que una fotografía apareciera en línea a través de Twitter, revelando un doble de acción que lleva un traje de Duende Verde muy diferente.

Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el 17 de diciembre, de la mano del director Jon Watts, situándose justo después de los acontecimientos de Far From Home, cuando el Mysterio de Jake Gyllenhaal reveló que Peter Parker es Spider-Man.