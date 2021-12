Encuentra los ratones ocultos en 10 segundos, solo 95% de las personas no lo logra

Sabemos que si has abierto esta nota es porque te encantan los retos visuales, y no es para menos ya que al resolverlos no solo demuestras la capacidad para resolver problemas en un periodo corto de tiempo, sino que tienes una curiosidad innata por aquello que pareciera no poder resolverse fácilmente.

En esta ocasión traemos para ti un reto visual en el cual solo tendrás 10 segundos para encontrar a los dos ratones que se encuentran ocultos entre todos los gatos.

Te recomendamos que antes de precipitarte con este ejercicio, respires profundo y enfoques tu atención, para que de esa manera puedas cumplir más pronto con tu objetivo.

Si lo haces correctamente, sabrás que tanto tu concentración como tu observación están funcionando de maravilla, y eso si, de tu parte tendrá que haber mucha velocidad y agilidad mental para resolverlo.

Cabe señalar que en la imagen se ve una serie de gatos y algunos pedazos de queso y pescado, pero entre todos ellos están escondidos dos ratones. El reto consiste en encontrar los 2 ratones intrusos en la imagen.

Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar a los ratones. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 10 segundos para responderlo.

No veas la solución si aún no lo has intentado.

Tienes que resolver este reto en menos de 10 segundos / El Heraldo de México ¿Los encontraste? Si aún no has encontrado a los dos ratones vuelve a intentarlo, antes de ver la solución en la parte de abajo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 10 segundos. Con un poco de concentración y atención era posible resolver el acertijo de hoy. Los dos ratones se encuentran en la parte baja de la imagen. El primero está en el segundo tercio, del lado derecho y el segundo está en la esquina inferior izquierda. Te recomendamos: Mexicano muestra lujosa casa que compró siendo albañil en Canadá Así que ya sabes cómo resolver este problema y ya se lo puedes compartir a tus conocidos. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 5 por ciento de los que sí lo consiguió. ¿Lo lograste? / El Heraldo de México