Luego de cuatro intentos, Kim Kardashian aprueba el examen de primer año de Derecho

“El que persevera, alcanza”, así dice un dicho mexicano muy popular, y aplica para todos aquellos que a pesar de los obstáculos, luchan hasta el final por alcanzar sus sueños.

Y justo como dice este dicho, a Kim Kardashian la suerte por fin le sonrió, ya que luego de cuatro intentos, logró aprobar el examen del primer año de Derecho.

Con lo anterior, Kim nos da la enseñanza de que si quieres algo, no lo sueltes hasta que lo consigas, pues ella es la prueba viviente de que el esfuerzo y la constancia tarde o temprano rinden frutos.

Recientemente, la socialité compartió en sus redes sociales que había aprobado el examen de Derecho conocido como “baby bar”, con el cual muy pronto podrá ejercer como abogada en el estado de California.

"OMFGGG PASÉ EL EXAMEN DE ABOGADOS!!!!", escribió Kardashian junto a una imagen de ella misma con un vestido azul brillante, mirándose en un espejo.

"Mirando en el espejo, estoy realmente orgullosa de la mujer que se ve hoy en el reflejo", dice la publicación. "Para cualquiera que no conozca mi viaje por la escuela de Derecho, sepan que esto no fue fácil ni me lo dieron en una bandeja".

Cabe señalar que cuando hizo el examen, la reina de las Kardashian se encontraba enferma de Covid-19, y a pesar de eso, nada la detuvo para conseguir el reciente logro.

"Me dijeron los mejores abogados que este era un viaje casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de Derecho, pero era mi única opción y se siente taaaan bien estar aquí y en mi camino para lograr mis metas", escribió.

Asimismo, Kim agradeció al comentarista de CNN Van Jones por convencerla de que estudiara Derecho, así como a los abogados Jessica Jackson y Edy Haney y a sus profesores, Sam Farkas y Chuck Shonholtz.

Además de escribir sobre aquellas personas que influyeron en su decisión de ser abogada, la socialité recordó a su progenitor con estas palabras: ”Sé que mi padre estaría muy orgulloso y en realidad estaría muy sorprendido de saber que este es mi camino ahora, pero él habría sido mi mejor compañero de estudio".

Aunado a lo anterior, la mayor de las Kardashian aprovechó para darles un mensaje a sus millones de seguidores: "La conclusión es que nunca te rindas, incluso cuando te aferras a un hilo, puedes hacerlo!!!!!", escribió. "¡Pon tu mente en ello y hazlo porque se siente taaaan bien una vez que llegas al otro lado!".