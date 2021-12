¿Continuará la saga de Crepúsculo? Estos protagonistas aseguran que grabarían para una nueva película

A estas alturas de la vida, es innegable el rotundo éxito que tuvo la saga de Crepúsculo, pues en su momento millones de personas en todo el mundo estuvieron pendientes a que salieran las películas que le daban continuación al romance entre Isabella Swan (Kristen Steward) y Edward Cullen (Robert Pattinson).

Respecto a lo anterior, desde hace unos meses ha circulado en las redes sociales el rumor de que la saga podría continuar, esto luego de que la creadora de la historia, Stephenie Meyer abriera la posibilidad de que se creara una nueva película.

Todos sabemos que aunque las películas fueron un éxito, los fanáticos se quedaron con ganas de más. Especialmente sabiendo que aún queda material por adaptar.

Por ejemplo, en agosto del año pasado, Meyer lanzó Midnight Sun (Sol de medianoche), el libro que vuelve a contar la historia entre Edward y Bella, pero desde la perspectiva de él. Al igual que sus predecesoras, la publicación fue un éxito, ya que vendió más de 1 millón de copias.

Dado el arrasador éxito que supuso la saga cinematográfica, el estudio no dudaría un instante en convertir Midnight Sun en una nueva película. Sin duda, el mayor problema seria el reparto. Aunque no es del todo seguro que Stewart y Pattinson acepten regresar, otros miembros del elenco no lo dudarían.

Como es el caso Ashley Greene, Jackson Rathbone y Kellan Lutz, quienes al hacer una aparición en el evento C2E2, donde fueron consultados respecto de si estarían interesados en hacer otra película. Sin duda, fue Lutz el que se mostró más entusiasmado por volver al mundo Twilight.

"Ojalá pudiéramos hacer una película con eso. Emmett tiene muchas más líneas divertidas en esa. Es increíble", dijo Lutz, quien interpretó a Emmett en la saga. Por su parte, Greene le consultó si podía acompañarlo, mientras que Rathbone no dijo mucho al respecto. Hay que recordar que estos últimos interpretaron a Alice y Jasper en la historia, dos de los personajes favoritos.

No obstante con todo lo anterior, a mediados de este año se rumoreó en que Netflix podría estar trabajando en un potencial spin-off de la saga, centrado en alguno de los personajes secundarios de la historia.