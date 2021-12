Henry Cavill expone su deseo por volver a interpretar a Superman

A Henry Cavill se le nota en la cara y en su lenguaje corporal el deseo de volver a interpretar a Superman, y es que recientemente el actor confesó en una entrevista las ganas que tiene de ponerse la capa roja y darle secuencia a la historia de Clark Kent.

Dicha declaración se dio luego de que el escritor de la primera película, David S. Goyer asegurara que hay una gran posibilidad de crear una nueva secuencia, sin embargo, no dio más detalles al respecto y no se espera que de declaraciones pronto, ya que en la actualidad se encuentra ocupado en varios proyectos.

También puedes leer: Henry Cavill expresa su interés por convertirse en superhéroe de Marvel

Cabe señalar que a pesar de la intención de Cavill de interpretar al famoso superhéroe, hay un obstáculo que podría frenar su deseo, ya que en agosto de este año se confirmó que el actor no aparecería en The Flash o ninguna otra cinta de DC Cómics en el futuro cercano.

“Todavía hay mucha historia que contar sobre Superman y me encantaría tener la oportunidad de hacerlo. La muerte de Zod nos dio una razón para que el personaje ya no vuelva a matar. Superman cayendo al suelo y gritando después de lo que hizo, creo que no era parte del guion, pero quería demostrar su dolor”.

“Hay una oportunidad de crecer después de algo así, de explorar la mente de Superman como un profundo y vulnerable héroe que puede demostrar sentimientos reales y genuinos. Como siempre digo: Mi capa sigue en el clóset”, reveló el actor.

Quizá te interese: Henry Cavill confiesa que fue rechazado como ‘James Bond’ por su físico

Sabemos que en la actualidad las historias de superhéroes están de moda, y por supuesto que no pueden faltar nuevas versiones de Superman, por ejemplo, hay dos proyectos en camino centrados en la historia de un superhéroe de color. Una es la cinta escrita por Ta-Nehisi Coates y producida por J.J. Abrams sobre la versión oscura de Kal-El. La otra es una serie para HBO Max, producida por Michael B. Jordan, sobre Val-Zod, una versión más pacifista de Superman.