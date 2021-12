¿Tom Holland se compromete? Zendaya comparte foto con “anillo de compromiso”

Tom Holland y Zendaya han formado una de las parejas más llamativas y populares en el mundo del entretenimiento, al traspasar a la vida real la gran química que Peter Parker y MJ comparten, y ahora los rumores sobre un posible compromiso se han desatado gracias a una fotografía.

La actriz decidió compartir con sus seguidores su cambio de look a través de sus historias de Instagram, y pese a que impresionó con su nueva imagen, algunos fans en las redes sociales notaron un gran detalle: el diamante que adorna su dedo anular.

Imagen / Karwai Tang / Getty Images

Con un look pelirrojo y un poco más corto a su cabello largo y castaño que uso durante toda la gira de prensa de Spider-Man: No Way Home, la actriz escribió: "Ya era hora de un cambio", mientras posa para la cámara, cambió que pasó a segundo plano tras descubrir semejante sortija en su dedo.

Los fanáticos, al percatarse del anillo comenzaron a formar teorías, en incluso señalaron que la imagen podría tratarse de un sutil un anuncio de su compromiso, mientras otros se apresuraron a señalar que es muy parecido al anillo de diamantes amarillos de Bulgari que Zendaya lleva regularmente, y el cual adquirió por su cumpleaños 25.