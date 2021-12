’Spider-Man: No Way Home’ se convierte en el tercer mejor estreno de la historia

A estas alturas del partido es casi imposible imaginar que alguien no haya visto la película ’Spider-Man: No Way Home', pues en los últimos días la euforia sobre su estreno provocó que no solo las redes sociales se abarrotaran de esta conversación, también que los boletos en taquilla de la mayoría de los cines en la ciudad se terminaran.

Fue gracias a la gran respuesta que tuvo esta cinta que ahora es considerada como el mejor lanzamiento jamás realizado por estudios Sony.

Además se convirtió en el tercer mejor estreno de la historia, al recabar 253 millones de dólares, según estimaciones provisionales de la firma especializada Exhibitor Relations.

Muy anticipado por Hollywood y la industria cinematográfica y postergado por la pandemia de covid-19, el filme solo es superado por Avengers: Endgame (357 millones de dólares) y Avengers: Infinity War (258 millones) en los anales de los mejores estrenos, según el sitio especializado Box Office Mojo.

A continuación te presentamos otras de las películas que el pasado fin de semana arrasaron con las taquilla de boletos:

2. Encanto (6.5 millones)

3. West Side Story (3,4 millones)

4. Ghostbusters: el legado (3,4 millones)

5. Nightmare Alley (3 millones)

6. La Casa Gucci (1,9 millones de dólares)

7. Eternals (1,2 millones)

8. Clifford (0,4 millones)

9. Resident Evil: Welcome ti Raccoon City (0,3 millones)

10. Dune (0,2 millones)