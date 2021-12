Encuentra las 6 palabras ocultas en la imagen: el 98% falla en este acertijo visual

El resolver acertijos visuales nos ayuda a trabajar y condicionar nuestra mente, además ayudan a entretenernos de una manera divertida, a la vez que agudizamos nuestros sentidos, sobre todo la vista.

Y aunque los retos visuales suelen poner a prueba nuestra mente, no podemos negar que nos encanta tratar de resolverlos. Algunos son más fáciles de solucionar, mientras que otros se pueden volver complicados sino prestas la suficiente atención, y si eres fiel seguidor de los retos, hoy te presentamos uno que sin duda te encantará.

TE RECOMENDAMOS:Acertijo visual: existe un error, pero pocos lo pueden notar

El siguiente reto parece ser muy fácil, pero el 98% de las personas que lo han intentado, no lo logran conseguir, así que presta mucha atención. En éste acertijo visual deberás encontrar 6 palabras que se encuentran escondidas en la imagen, y para esto tendrás solamente 10 segundos. ¿Estás listo? Comencemos.

Imagen / @Highlights

A simple vista podemos observar una muy tierna escena: un padre de familia jugando con su pequeña hija y la mascota del hogar, un gatito. Y aunque podríamos imaginar que a simple vista se resolverá, es importante que prestes atención a los detalles para poder conseguirlo.

Solución

Si de plano no pudiste dar con la ubicación de cada palabra del acertijo lógico, no te preocupes, ya formas parte del 98% que no pudo resolver el acertijo en 10 segundos, y aquí te mostramos la solución:

TE PODRÍA INTERESAR: ¿Puedes encontrar al hombre oculto en la imagen? Sólo el 3% resolvió este acertijo