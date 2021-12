¡Seguirá insistiendo! Kanye West compra casa frente a la de Kim Kardashian

Uno de las rupturas amorosas más sonadas de este año fue la de Kim Kardashian y Kanye West, pues después de varios rumores en donde se decía que tenían problemas maritales, el rompimiento fue definitivo, justo cuando a principios de año anunciaron que se divorciarían.

Pasaron varios meses para que a ambos se les fuera relacionando con alguien más, de hecho una de las primeras cosas que se empezó a decir en redes sociales, fue que el rompimiento se había dado por una infidelidad de Kanye, sin embargo, nunca se supo con exactitud si esto fue verdad o mentira.

Relacionado a lo anterior, hace poco más de un mes se dio a conocer la noticia de que Kim Kardashian había encontrado nuevamente el amor a lado de Pete Davidson, ya que en varias ocasiones se les ha visto juntos en plan romántico.

Cuando esta noticia comenzó a circular en la red, West no tardó en dar la cara y pedirle a Kim que regresara con él, pero socialité simplemente ignoró su petición.

No obstante con lo anterior, todo parece indiciar que el rapero no quitará el dedo del renglón y no descansará hasta que su ex esposa regrese con él, pues recientemente se dio a conocer que había comprado una mansión frente a la casa de la mayor de las Kardashian.

Ante dicha acción, muchos han dicho que Kanye está tomando un comportamiento tóxico y ante esto, Kim, quien ha querido mantener una relación sana con el padre de sus hijos por el bien de su familia, se ha visto en la necesidad de acelerar el proceso de divorcio para poder ser una mujer legalmente soltera debido a su comportamiento.

De acuerdo con el portal Daily Mail, el intérprete de “Stronger” compró un inmueble de 4.5 millones de dólares y se estima que pagó 421 mil dólares más de lo solicitado con tal de hacerse de dicha propiedad. Esta acción la habría cometido justo después de enterarse que Kim solicitó que su proceso de divorcio se agilizara.

Mientras Kanye West intenta desesperadamente recuperar el amor de su expareja, Kim Kardashian disfruta al máximo del tiempo en familia y su nueva relación con el comediante Pete Davidson.