Dwayne Johnson confirma que no volverá a 'Fast & Furious'

"El reciente post público de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que sacara a relucir a sus hijos en el post, así como la muerte de Paul Walker. Los dejó fuera de esto. Habíamos hablado hace meses sobre esto y llegamos a un claro entendimiento", añadió.

El enojo de Johnson con Diesel salió a la luz pública en el 2016 cuando el ex luchador escribió en Instagram que estaba disconforme con el comportamiento de uno de sus compañeros de elenco, alguien poco profesional, pero no revelaba de quién se trataba. Tiempo despues, confesó que sus declaraciones habían sido dirigidas a Diesel.

Imagen / Universal Pictures

TE PODRÍA INTERESAR: Dwayne “The Rock” Johnson sorprende a fan al regalarle su propio auto

Por su parte, Diesel aseguró que la disputa se trataba de un desacuerdo en el trabajo, y manifestó que fue por la “mano dura” que uso con el actor para que este diera lo mejor de si en un personaje dificil de interpretar.

Limar las asperezas

Fue apenas el mes pasado cuando Diesel, a tráves de un post de Instagram pidió a Johnson que volviera a la franquicia para retomar su papel de Hobbs por última vez: "Lo digo por amor... pero debes aparecer, no dejes la franquicia ociosa tienes un papel muy importante que interpretar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino", escribió Diesel.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Dwayne 'The Rock' Johnson revela que quiere ser el próximo James Bond

A los fans no les hizo mucha gracia que Vin Diesel tomara el nombre de su fallecido coprotagonista, y el de sus hijos para pedirle a Dwayne Johnson que volviera, y al actor mucho menos.

La última aparición de Johnson en la serie Fast & Furious fue en el spin-off de 2019 Hobbs & Shaw, junto a Jason Statham. Debutó como el agente del DSS Luke Hobbs en Fast Five de 2011, continuando su arco en Fast & Furious 6 de 2013, Furious 7 de 2015 y The Fate Of The Furious de 2017.