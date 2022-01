Papá lleva al altar a su hija en bicicleta y el tierno momento se hace viral

Bien dicen que un padre es capaz de hacer todo por sus hijos, y más cuando se trata de convertir los momentos especiales en memorables, como este hombre quien trasladó a su hija a su boda en una bicicleta y no en un automóvil como regularmente se acostumbra.

El gran gesto de amor quedo plasmado en un video compartido en la plataforma de TikTok por la usuaria Angie Peraza, en dónde explicó que el padre de su amiga siempre la llevaba en bicicleta a todos lados y ese día tan especial no sería la excepción.

TE RECOMENDAMOS: Abuelita confunde fila de partido de futbol, creyó que era para vacunarse

“El papá de mi amiga la llevaba a todos lados en bicicleta, no podía faltar llevarla a la iglesia el día de su boda. ¡Felicidades amiga, la más linda!”.

En las imágenes se puede ver al papá, con un elegante traje negro, montado en la bicicleta, mientras su hija vestida de novia se sube a la bici y ambos se transportaron a la iglesia, mientras que algunos de los invitados los acompañaron y escoltaron en automóviles para hacer más seguro su camino.

El vídeo rápidamente se viralizó y conmovió a más de uno luego de saber la historia detrás de las imágenes del papá llevando a su hija a la iglesia, llenado el vídeo de comentarios como “Que demostración más grande de amor a su papá”; “Y pensar que hay novias que quieren llegar a la iglesia en limusina o en buenos carros y miren a ella”; “No manchen, lloré y lloré. Yo no tengo papá y tampoco me he casado”; “Me muero de amor”.

@angieperaza5 El papá de mi amiga la llevaba a todos lados en bicicleta, no podia faltar llevarla a la iglesia el dia de su boda 💖 felicidades amiga la maslinda!! ♬ Tu Sangre en Mi Cuerpo - Angela Aguilar

TE PODRÍA INTERESAR: Perrito se hace viral por su espectacular casa

Por su parte, la novia compartió también en TikTok una foto de parte del trayecto a la iglesia, así como el instante en que baila junto a su padre durante la celebración de la boda.