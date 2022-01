Megan Fox y el rapero Machine Gun Kelly se comprometieron en una íntima pero conmovedora propuesta de matrimonio. La pareja, quienes llevan año y medio de relación, compartieron en redes sociales el emotivo momento.

A través de su cuenta de Instagram, Megan Fox compartió un video donde no solo mostró la romántica propuesta, sino que contó un poco de su historia, los difíciles momentos a los que se han enfrentado como pareja y el significado del momento en que Machine Gun Kelly le pidió que se casara con ella.

Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometen /

"En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero embriagados del amor y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él", escribió Megan Fox.

En el video grabado el pasado 11 de enero, se puede a la pareja afuera de lo que parece un resort. Machine Gun Kelly se hincó y sacó un anillo de compromiso, para pedirle a Megan que fuera su esposa. Ella, sorprendida, se agacha frente a él y le dice que sí.

Al mismo tiempo, Machine Gun Kelly, de nombre real, Colson Baker, compartió un video que muestra a detalle el anillo de compromiso que cuenta con dos piedras: una esmeralda, que la representa a ella y un diamante que lo representa a él.

"Sí, en esta vida y en todas las vidas" bajo las mismas ramas bajo las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento), colocado en dos bandas magnéticas de espinas que se juntan como dos mitades de una misma alma formando el corazón oscuro que es nuestro amor", declaró.