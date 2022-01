Netflix planea dos secuelas simultáneas de ‘Red Notice

Red Notice se convirtió en la película más vista de todos los tiempos en Netflix, y tras su gran impacto, la plataforma de streaming ha decidido dar luz verde y continuar con la historia, por lo que ya planea dos secuelas simultáneas.

Según el portal Deadline, el proyecto está en las primeras etapas de la preparación de un rodaje consecutivo de dos secuelas de Red Notice, con la esperanza de comenzar la producción a principios de 2023.

Netflix aún no ha hecho el anuncio oficial, el principal objetivo es traer de vuelta al trío de estrellas conformado por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, y agregar nuevos personajes para desarrollar un conjunto de películas de atracos que recuerde a la franquicia de La Gran Estafa.

Y es que Red Notice se ha convertido en una de las cartas más fuertes de la plataforma, pues desde su estreno ha acumulado alrededor de 400 millones de horas vistas en unas seis semanas, incluyendo un récord de 364 millones en los primeros 28 días.

Imagen / Netflix

Beau Flynn volverá a producir a través de su sello Flynn Pictures Co, junto a Johnson, Hiram García y Dany García a través de Seven Bucks Productions. Thurber también está produciendo a través de su Bad Version Productions y Scott Sheldon de Flynn Picture Co será productor ejecutivo.

¿De qué trata Red Notice?

John Hartley, agente de la Interpol, no tendrá otro remedio que aliarse con el ladrón de arte más célebre de todos los tiempos, Nolan Booth, para capturar a la ladrona de arte más buscada del presente: la seductora y peligrosa Sarah Black.

