Abuelito vende sus dibujos para poder llevarle leche a sus nietos

Un abuelito que hace lo que sea necesario para poder llevar un poco de sustento a casa y así sus nietos puedan comer. En Facebook se hizo viral la historia de Don Armando, un hombre de la tercera edad que vende sus dibujos para poder llevarle leche a sus nietos.

El usuario de Facebook de nombre Héctor Villanueva, compartió la historia de Don Armando, originario de Nuevo León. Todos los días, este abuelito sale a la calle a vender alguno de sus dibujos, para conseguir algo de dinero para que su familia pueda comer. Sus nietos, los que más le preocupan.

Según el testigo, Don Armando estaba llorando porque no había conseguido vender ningún dibujo de la Virgen de Guadalupe que hace para conseguir comida para su familia. "El señor estaba llorando porque quería vender sus dibujos para llevarles una leche a sus nietos y no traía dinero. Me vendía el dibujo de la Virgencita a $20 y le di $100. Se puso a llorar porque se sentía feliz y me dijo que yo era un ángel", dice la publicación.

En un video, se puede ver a Don Armando, caminando con dificultad por la calle, sosteniendo su bolsa con los dibujos y del otro lado, con un bastón de madera improvisado. En la fotografía publicada, el hombre parece estar bendiciendo el dinero que le dieron, mientras el cliente muestra el hermoso dibujo que hizo el abuelito.

Según información de la publicación, pueden encontrar a Don Armando en la Colonia Sebastián, en el Municipio de Guadalupe, en Nuevo León.

La publicación se ha compartido más de diez mil veces y tiene cientos de comentarios de personas que quieren ayudar al señor. Así mismo, han convocado a llevarle despensa para él y su familia. Incluso compartieron su dirección para que cualquiera que tenga un corazón generoso, le vaya a dejar comida a la puerta de su casa.