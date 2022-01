Amigos dejan plantada a chica y meseros le celebran su cumpleaños

Fue a través de su cuenta de TikTok con un vídeo de tan solo un par de segundos, donde Ximena contó que hizo una reunión por su cumpleaños y como nadie llego.

Pero lo que realmente sorprendió fue que la chica contó que, los meseros del lugar lograron darse cuenta de la situación y decidieron comprar unos globos y un pastel para que pudiera celebrar como se merece.

“Los meseros se dieron cuenta que no llegó nadie y me trajeron unos globos y un pastelero, se quedaron conmigo a cenar y me alegraron mi noche”, comenta la usuaria en su cuenta de TikTok.

Pero la situación no quedó ahí, pues los trabajadores del restaurante la acompañaron y se sentaron a compartir el momento agradable con ella, y aunque mucho pudieran pensar que no era su obligación, fue un detalle que le alegró a la chica su día.

La historia alegró a los usuarios de las redes sociales, quienes aplaudieron la acción llevada a cabo por los mesero del lugar y al mismo tiempo criticaron la actitud de sus “amigos” al dejarla plantada.