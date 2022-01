Abuelita reta a Travis Barker de Blink-182 a un duelo de batería

Las redes sociales se ha convertido en una plataforma que permite a las personas mostrar al mundo sus talentos, y una mujer de la tercera edad ha demostrado que la edad es sólo un número, y ha causado sensación en internet por su habilidad para tocar la batería.

Se trata de Dorothea Taylor, una abuelita que durante 58 años se ha encargado de perfeccionar sus dotes en la batería y de transmitir su conocimiento mediante clases privadas, y que compartió en YouTube una increíble interpretación del clásico ¿What’s my age again?.

The Godmother of Drumming, como también es llamada Dorothea, grabó un video tocando dicha canción y al finalizar, explica un poco la técnica para poder tocar ¿What’s my age again?, y asegura que para aprender a tocar un instrumento nunca es tarde.

“Nunca eres muy viejp, nunca eres muy joven para empezar a tocar la batería y probablemente nunca esperaste que alguien como yo estuviera sentada tocando algo de Blink-182”, menciona la mujer.

Pero lo que más llamó la atención del vídeo fue que al final del mismo, Dorothea manda un claro mensaje al baterista de Blink-182, Travis Barker, a quien retó a una batalla de batería: “Travis Barker, si estás viendo ¿Qué tal una batalla de batería?”.

Este no es el primer vídeo de esta mujer que le da la vuelta al mundo, pues en enero de 2020 realizó un cover de “Down with the sickness” de Disturbed, que hasta el momento cuenta con 15 millones de visitas en YouTube, y tiempo después por su interpretación de “Ain’t it fun” de Paramore, la cual incluso fue aprobada por la vocalista de la banda, Hayley Williams.