Natalia Lafourcade desmiente el rumor de su fallecimiento

Recientemente, la noticia de que la cantante Natalia Lafourcade había fallecido consternó a todos, y es que el anuncio fue repentino y hubo mucho caos y confusión en cuanto a las respectivas “causas de su muerte”.

Resulta que en internet comenzó a decirse que Lafourcade había fallecido el pasado 22 de enero tras perder la batalla contra el cáncer.

Tanto fue el alboroto por la noticia que se hizo tendencia en las redes sociales, y al parecer todo comenzó por un video que se compartió en YouTube, en donde se aseguraba que Natalia había tenido cáncer de mama y que no pudo resistir más, e incluso en el video se puede escuchar una parte en donde se asegura que la madre de la cantante salía a dar la lamentable noticia.

Y para que esto no se hiciera más grande, fue la propia cantante quien decidió salir a desmentir la bola de nieve que se estaba creando en la red.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de "Hasta la raíz" desmintió el vídeo en el que se dijo que había muerto a causa de un cáncer. Asimismo, reveló que tras hacerse tendencia se enteró de este chisme, por lo que de inmediato decidió ponerle fin y destacar que no tenía cáncer.

"Acabo de ver un vídeo en YouTube en donde dicen que morí esta mañana, que estoy muerta. Este videito se los mando desde la cocina de mi casa... Estoy viva, no he tenido ningún velorio, no tengo cáncer ni estoy muerta...", comentó la cantante luego de ver que su nombre se hizo viral luego de que alguien la "mató".

Natalia Lafourcade también pidió a sus fans que difundieran que no estaba muerta. Pero señaló que cuando algo le pasara ella sería quien se lo diga a sus fans de manera inmediata.

