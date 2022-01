Chris Evans y Dwayne Johnson juntos en comedia de acción

El subgénero navideño en el cine no ha sido muy explotado últimamente, pero parece que Amazon está a punto de terminar con eso al unir a dos de los actores más cotizados en los últimos tiempos para una película de acción navideña: Chris Evans y Dwayne Johnson.

Las dos estrellas firmaron para convertirse en los protagonistas de “Red One”, de Amazon Studios, una comedia de acción y aventura que imagina un nuevo universo dentro del género navideño.

Johnson anunció en junio su participación en el título, cuyo estreno está previsto para las vacaciones de 2023. El rodaje tendrá lugar este año en localizaciones que no han desvelado todavía, y según medios especializados aseguran que se tratará de una aventura en la que visitaremos varios puntos del mundo junto a las dos estrellas.

La película está basada en una historia original de Hiram García, el presidente de producción de Seven Bucks Productions de Johnson. Será Jake Kasdan, conocido por Jumanji: The Next Level, Bad Teacher, quien dirigirá y coproducirá con su productora junto a Seven Bucks Productions.

Johnson ha protagonizado recientemente Red Notice de Netflix, así como la película Jungle Cruise, y se encunetra trabajando en Black Adam, que tiene previsto su estreno para finales de este año.

Por su parte, Chris es mundialmente conocido por su papel de Steve Rogers, también conocido como el súper soldado Capitán América en diferentes producciones de Marvel. También protagonizará la continuación la película de los hermanos Russo The Gray Man para Netflix, dará voz a Buzz Lightyear en la historia de origen y está desarrollando un proyecto sin título de Gene Kelly, además de protagonizar la próxima película de Apple Ghosted.

Chris Evans y Dwayne Johnson aparecieron en la comedia de 2021 de Shawn Levy "Free Guy" para Disney, así que "Red One" se convertirá en la primera película que ambos dirigirán juntos.