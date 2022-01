Sandra Bullock agradece a Netflix por contemplar a actores veteranos para sus producciones

Una de las actrices más consolidadas de Hollywood es sin duda, Sandra Bullock, pues su larga trayectoria profesional la ha posicionado como una de las actrices más reconocidas y que muchos gustan de ver en la pantalla grande.

Como se sabe, la actriz ha apostado por trabajar en las producciones de Netflix desde 2018, esto a raíz del éxito rotundo de Bird Box.

Relacionado a lo anterior. su cinta más reciente la cual lleva por nombre Imperdonable, se convirtió en la película más vista de la plataforma hasta que Alerta roja la destronó.

Al parecer la actriz ha tenido una experiencia muy positiva al trabajar con la compañía productora y no tiene nada más que halagos para ellos y la manera en que el streaming revolucionó a la industria del entretenimiento.

De hecho, en una entrevista con The Hollywood Reporter, habló del impacto que Netflix ha tenido en las carreras de los actores veteranos y la plataforma que ofrecen para que todo tipo de historias puedan salir a la luz.

“En Netflix son amables y buenos con los actores y cineastas. Si no fuera por Netflix, mucha gente no estaría trabajando. Sus historias no serían contadas. Hay proyectos de muchas nacionalidades que no hubieran existido hace 10 años”.

Además del comentario que hizo Bullock sobre la famosa plataforma, resaltó la importancia de la diversidad de historias que son contadas y el impacto que tienen en un mundo cuya población cada vez se divide más.

“Squid Game es uno de los proyectos más populares, pero he visto muchas producciones de otros países, historias contadas por gente de distintas nacionalidades, y hace diez años nunca hubiéramos tenido eso. Nunca. Esto hace que la gente se sienta más unida, ¿sabes? Porque la sociedad está cada vez más dividida y aun así, tenemos estas plataformas que nos permiten ver todos estas historias y darnos cuenta de que no somos tan diferentes”.