Aparece otra versión de la pelea de Alfredo Adame en donde asegura que fue víctima de robo

A estas horas del día, estamos seguros de que ya viste la pelea que protagonizó Alfredo Adame con una pareja en la Ciudad de México, incluso, podríamos garantizar que has guardado en tu celular los mejores memes y videos de la reacción que tuvo el actor de telenovelas, y lo has compartido decenas de veces con tus familiares y amigos.

Para hacer un recuento de lo sucedido, todo comenzó con un video que circuló en las redes sociales en donde se ve al también presentador Alfredo Adame en una pelea con una mujer y un hombre.

Al parecer el conflicto comenzó luego de un percance vial ocurrido sobre Periférico Sur, en la CDMX.

En el video se puede observar al excandidato a diputado federal en 2021 por el partido Redes Sociales Progresistas, bajarse de su automóvil y agredir a otro automovilista. Posteriormente, los acompañantes de la persona que encararon al actor se bajaron del vehículo en el que estaban para agredirlo físicamente.

Fue una mujer la que primero se enfrentó a Adame, ella se le fue a los golpes, mientras el actor trató de sostenerle las manos, después un hombre se acercó y le lanzó algunos puñetazos.

“¡Dame mi celular!”, gritó Alfredo Adame quien cayó al piso tras recibir golpes de la mujer y el hombre con la camisa abierta debido al jaloneo.

Lo demás ya es historia…

Y por supuesto que las cosas no podían quedar hasta ahí, pues no pasó mucho tiempo para que Alfredo fuera entrevistado en Venga la Alegría, y ahí contó su versión:

El actor insistió en que la mujer lo agredió porque quería robarle algunas de sus pertenencias, “Yo decía: ¿Por qué se me deja venir al cuello?’. No, pues hasta después ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijesito que yo traía en una piedra roja y llegué aquí y dije: ‘Chin, pues claro’, yo recogí el dije. ¿Por qué se me fue aquí? (al cuello), pues a robarme la cadena”.

Agregó que alguien le hizo ver que una persona estaba metiéndose a su coche por la ventana para tomar su celular, por lo que no solo le robaron la cadena, sino también su teléfono.

También mostró el pantalón y la camisa que portaba en ese momento, las cuales tenían agujeros por la riña.