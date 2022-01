Abuelito graba su último viaje antes de jubilarse como conductor y conquista las redes

Sus familiares y amigos decidieron organizar una emotiva y muy original despedida, colocando un cartel en el frente del camión que Carlos manejaba con el mensaje: “Última vuelta. Me estoy jubilando”, mientras todos lo despedían y sus compañeros de trabajo hicieron sonar el claxon de automóviles y colectivos.

El momento quedó plasmado en un vídeo que compartió su hija, junto al mensaje: “Te mereces lo mejor del mundo, sos mi ejemplo papi. Te amo, a disfrutar”.

Imagen / Facebook / Goorgi Vera

Definitivamente, Carlos no esperaba que sus familiares y amigos le sorprendieran de esta manera: “No me esperaba que me recibieran así, estoy agradecido con mi familia y amigos y estoy muy contento de haber trabajado durante 26 años ininterrumpidamente”.

El vídeo ha conmovido las redes sociales, y se ha llenado de cientos de comentarios en dónde agradecen el gran labor de Carlos durante toda su trayectoria con mensajes como: “Bien merecido descanso hermano. Dejaste un legado para los choferes más jóvenes porque fuiste uno de esos choferes que asumieron la tarea con responsabilidad, compromiso, dedicación y mucho amor”.