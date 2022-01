Exhiben en Facebook a papás que no pagan pensión alimenticia de sus hijos

Papás que deben pensión alimenticia y mamás que no van a permitir que así siga. Se hizo viral un grupo de Facebook de Saltillo donde mujeres exhiben a sus ex parejas por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos.

Hace unas semanas te contamos la venganza que recibió un hombre que, al momento de casarse, autoridades llegaron a detenerlo por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos de su primera familia. Ahora algo parecido ocurre en Saltillo pero en lugar de arruinar una boda, los exhiben en Facebook contando cómo se han desentendido de sus hijos y algunos ni siquiera les hablan.