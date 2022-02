Amanda Miguel le da el último adiós a Diego Verdaguer

Amanda Miguel está enfrentando el momento más difícil de su vida luego del fallecimiento de su gran amor, Diego Verdaguer. Para despedirlo, la cantante dedicó unas emotivas palabras que recuerdan el gran ser humano que fue y lo importante que fue para su vida.

Fue el pasado 27 de enero que se anunció el fallecimiento del cantante Diego Verdaguer. El cantante argentino, nacionalizado mexicano, perdió la batalla contra el COVID-19, dejando un legado musical para las siguientes generaciones.

Amanda Miguel, quien fue su esposa durante 47 años, se despidió de él a través de Instagram, con un mensaje que conmovió a sus más cercanos y sus fans. Con una foto de Verdaguer bailando y una edición que lo pone con alas como si fuera un ángel, es como Amanda Miguel se despidió de su pareja.

"Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días", dice parte del mensaje a Verdaguer.

Amanda Miguel aseguró que su vida iluminó a los demás y siempre fue un ejemplo de vida, entrega y amor. "Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías", concluyó y firmó enfatizando que siempre será su amor incondicional.