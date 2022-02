Dakota Johnson podría convertirse en Madame Web en Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel no ha dejado de sorprendernos, y es que desde que nos mostró el multiverso en Spider-Man: No Way Home, las expectativas de los fanáticos han crecido, y ahora podrían estar preparando la bienvenida a Dakota Johnson como una heroína de Marvel.

Según el medio estadounidense The Hollywood Reporter, la reconocida actriz de 50 sombras de Grey dará vida a la médium Madame Web, película spin-off de Spider-Man.

Fuentes cercanas al proyecto aseguran que aunque el acuerdo con Johnson no está cerrado, la actriz está en conversaciones para conseguir el papel. De ser así, se trataría de la primera adaptación moderna de cómics de Sony con una mujer en el papel principal.

La cinta estará dirigida por SJ Clarkson y escrita por los guionistas Burk Sharpless y Matt Sazama. Hasta el momento no hay fecha oficial.