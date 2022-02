Sofi Tukker estrena sencillo, álbum y gira mundial

El dúo musical Sofi Tukker están preparados para conquistar este 2022. Nueva música, álbum nuevo y una gira mundial, son algunas de las sorpresas que traen para sus fans. Su nuevo sencillo "Original Sin", el gran inicio de todo.

"Original Sin" se convierte en el primer material de su próximo álbum "Wet Tennis", que presentarán en una gira internacional que llegará a Cancún, Quintana Roo, México.

TE RECOMENDAMOS: Manuel Turizo estrena su nuevo sencillo "De 100 a 0", colgado de cabeza

El sencillo es un mantra sobre ser amable contigo mismo y rechazar los valores tradicionales impuestos. "Es la manera perfecta de presentar el mundo de WET TENNIS y es muy emblemática de la " freak fam", nuestra comunidad. Dice: no se supone que debemos ser santos. No nacemos pecadores. Sólo somos unos freaks que cometemos errores y seguimos tratando de dar lo mejor", declararon en un comunicado oficial donde presentaron el sencillo.

Sobre el álbum Wet Tennis, Sofi Tukker explicaron el significado del nombre. "WET TENNIS es un acrónimo que dice: "when everyone tries to evolve, nothing negative is safe" y de eso habla la canción. Vivimos en un mundo problemático, no es nuestra culpa si a veces tenemos problemas también. Eso es parte de lo que nos hace humanos. Pero cuando evolucionamos y celebramos juntos en lugar de juzgarnos, podemos navegar la negatividad hacia un estilo de vida más optimista".

QUIZÁ TE INTERESE: Ilegales y Bunbury presentan nueva versión de "Ángel exterminador"

El videoclip de "Original Sin" simula ser una especie de Jardín del Edén de su álbum WET TENNIS. Un lugar donde cada quién puede ser uno mismo. Primero, todos los personajes se presentan en un partido de tennis "como dicta la norma", todos de color blanco y actuando prudentemente ante los movimientos de los demás. Al final del video, ese lado freak se libera mientras todos observan a la estatua de WET TENNIS en el cielo.

"Fue muy divertido grabar este video y crear este mundo en la vida real a partir de nuestras imaginaciones dadas. Esperamos que invite a la gente a alejarse del camino que creen que deben seguir e irse hacia dónde son bienvenidos todos sus deseos y colores. Y esperamos que ponga a la gente en un estado mental sexy", concluyeron.