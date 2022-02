Selena Gomez y Coldplay emocionan a todos al estrenar el videoclip “Let Somebody Go”

A estas alturas de la vida todos conocemos el gran talento que posee Selena Gomez, así que es de esperarse que en esta ocasión, sus millones de seguidores se hayan vuelto locos al enterarse de que la cantante hizo una colaboración musical a lado de la banda británica Coldplay.

Resulta que ambos talentos sorprendieron al mundo luego de estrenar un conmovedor videoclip del tema “Let Somebody Go”, el cual es protagonizado por la misma Selena y el vocalista de Coldplay, Chris Martin.

Cabe señalar que dicho video fue dirigido por Dave Mayers, un gran artista que ha trabajado con personajes de talla mundial como lo es Harry Styles, Ariana Grande, Ed Sheeran, entre otro.

Cabe señalar que para anunciar esta gran canción, Selena Gomez compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se ve junto a Chris Martin, ambos sacando la lengua y muy divertidos.

Por otra parte es importante mencionar que la canción “Let Somebody Go” es parte del más reciente disco de Coldplay, el cual lleva por nombre “Music Of The Spheres”.

La canción ha sido tan bien recibida que hasta el momento el videoclip ya rebasa las más de 3 millones reproducciones en YouTube.

A rasgos generales y para no darte spoilers del videoclip, la trama se desarrolla en medio de lo que aparenta ser el fin del mundo, cuando una pareja tiene que separarse. Las escenas se desarrollan en una realidad alterna, en una ciudad.

¿Ya viste el video? ¿Qué te pareció?

