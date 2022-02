Daniela Rodrice se compromete con el Sugar

Días antes de dar la noticia, los fans de Daniela Rodrice ya sospechaban su compromiso pero no fue hasta la noche del pasado domingo que la influencer originaria de Mazatlán, Sinaloa, contó todos los detalles.

Con una fotografía presumiendo su anillo de compromiso, mientras "el Sugar" escondía su rostro, Daniela Rodrice lo anunció en su cuenta de Instagram. Mientras tanto, en YouTube contaba cómo fue el inesperado momento.

Daniela Rodrice y El Sugar se comprometen /

La propuesta de matrimonio de Daniela Rodrice fue fuera de lo común. Primero, porque fue ella quien pagó las lujosas vacaciones donde su novio le pidió matrimonio. Nada estaba planeado, la pareja estaba platicando sobre su vida, su familia y su futuro en la alberca del hotel, dos días antes de regresarse a su ciudad, cuando todo se tornó tan conmovedor que "El Sugar" sin dudarlo, se hincó frente a ella y le pidió matrimonio.

En aquel momento, no había anillo de compromiso por lo que al día siguiente fueron a una joyería a comprar uno de zirconia en lo que el Sugar le compra el real, aunque la misma Rodrice ha dicho que ella está más que conforme con el que le dio.

"¿Te quieres casar conmigo? Llore y llore me lo dijo y pues le dije que sí y lloramos y nos abrazamos", dijo Daniela Rodrice quien confesó que no reveló la noticia antes porque quería que su familia y sus amigos lo supieran en persona y no por medio de redes sociales.

El video donde cuenta cada detalle se posicionó en los primeros lugares de tendencias de Youtube y alcanzó más de 300 mil reproducciones en menos de un día.