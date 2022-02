Las canciones que esperamos escuchar en el Halftime Show del Super Bowl

El Super Bowl está a la vuelta de la esquina y por supuesto, uno de los momentos más esperados de la noche será el Show de Medio Tiempo. En esta ocasión, el rap y el hip hop se apoderarán del campo de futbol con las estrellas Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre y Marie J Blige. Cada uno con una esencia distinta que nos asegura un espectacular evento. Pero ¿será posible una de las mayores colaboraciones en el género? Sus antecedentes podrían asegurárnoslo.

Si no te consideras tan fan de estos artistas o si no lo habías notado, te contamos que posiblemente no sea una coincidencia la unión de todos ellos para el show de medio tiempo del Super Bowl.

A lo largo de sus carreras, algunos de ellos han colaborado en temas que casi se han convertido en un himno de varias generaciones, por lo que podríamos decir que algunas de esas canciones tendrían que estar de a ley. Te compartimos la lista, que en realidad, ha sido gracias a Dr. Dre y todas las veces que ha impulsado su carrera y la de sus compañeros con estos éxitos.

Colaboraciones que esperamos en el show de medio tiempo del Super Bowl

"I need a Doctor" - Dr. Dre Ft. Eminem & Skylar Gray "Deep Water" - Dr. Dre Ft. Kendrick Lamar "Still D.R.E." - Dr. Dre Ft. Snoop Dogg "The Message" - Dr. Dre Ft. Mary J. Blige. "Too Far" - Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y Ice Cube. "Bitch Please" - Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Xzibit y Nate Dogg "Forgot About Dre" - Dr. Dre, Eminem

Éxitos individuales que estará en el Show de Medio Tiempo

Porque si estas canciones no están en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl, perderemos la esperanza en la humanidad. Estas son nuestras apuestas para el Halftime Show con Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg y Mary J. Blige.

Still D.R.E. Rap God (Eminem) Humble (Kendrick Lamar) The Real Slim Shady (Eminem) All The Stars (Kendrick Lamar) Lose Yourself (Eminem) Young Wild & Free (Snoop Doog y Wiz Khalifa) *esta hasta la queremos para el cierre aunque no creemos que la elijan para ese momento* Be Without You (Mary J. Blige) Black Panther (Kendrick Lamar) Only Love (Mary J. Blige) Love The Way You Lie (Por el avanzado embarazo de Rihanna, no creemos que llegue de sorpresa, pero se vale soñar)

¡La colaboración de Snoop Dogg y Eminem que marcaría su reconciliación!

¿Cuál agregarías tú a la lista? Te dejamos una playlist para ponerte en el mood del Halftime Show del Super Bowl.