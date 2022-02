50 cent: invitado sorpresa en el Halftime Show del Super Bowl

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es uno de los shows más esperados durante todo el año, y esta vez las expectativas eran altas con la talla de estrellas seleccionadas para encender el escenario y, como era de esperar, hemos tenido un invitado sorpresa.

50 Cent hizo una aparición temprana como primer invitado del espectáculo. Interpretó In Da Club como tercera canción del set.

El rapero interpretó su primer gran éxito de 2003 de Get Rich or Die Tryin, minutos después de que Dr. Dre y Snoop Dogg interpretaran The Next Episode y California Love.

Boca abajo y haciendo flexiones, tal y como hizo para iniciar el vídeo musical de "In Da Club" hace 19 años, a 50 Cent se le unieron un montón de bailarines para saltar al ritmo de su clásico del rap, para después dar paso a la actuación de Mary J. Blige.

Mucho se especuló acerca de quien podría compartir el escenario con Dre, Snoop, Eminem, Blige y Kendrick Lamar, y aunque en un principio se escuchaba fuerte que el holograma de Tupac Shakur sería el invitado, fue 50 Cent quien terminó por tomar el escenario y logró ser suficiente para captar la atención de los espectadores.