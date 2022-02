Acertijo visual: ¿Quién de ellos no es músico? Solo 2% pudo resolverlo

Lo de hoy son los acertijos visuales, y cómo no van a ser así, si después de todo se han vuelto muy populares en la red al ayudarnos a tener una mejor agilidad mental y a pasar un rato entretenidos, sin importar si estás solo o acompañado.

En esta ocasión, si estabas buscando un reto viral complejo en el cuál desafiar tus habilidades, llegaste en el lugar correcto. Aquí te mostraremos uno de los acertijos visuales más difíciles que existe en Facebook y demás redes sociales. Solamente debes prestar atención y descubrir cuál de todas las personas que aparecen en la imagen no es músico.

Parece sencillo, pero el acertijo visual es muy difícil. Prueba de ello es que muy pocos de los participantes lograron detectar a la persona que no es músico. Te podemos indicar algunas pistas. Mira fijamente los detalles en la imagen: instrumentos musicales, manos y demás elementos. Y es que estos detalles posiblemente te ayuden a obtener éxito.

Si no lograste descubrir cuál es músico en la ilustración del acertijo lógico, en la parte final de la nota te mostramos la respuesta. ¿Cuántas veces intentaste resolver este acertijo lógico?

¡Tú puedes! / Internet

Respuesta del acertijo visual

Si no pudiste dar con la solución del acertijo visual, no te preocupes que aquí te dejamos la respuesta. En la ilustración colocada debajo de este párrafo, te mostraremos la persona que no es músico.

