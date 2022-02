Top 7 mejores actuaciones de Tom Holland, invitado VIP en De Película

Tom Holland se ha convertido en uno de los actores favoritos en la industria del cine, y su más reciente papel en “Uncharted” lo puede demostrar, por ello, estará con nosotros como invitado VIP en De Película de LOS40 este viernes 18 de febrero, a las 2:30 pm, a través de Facebook Live de LOS40.

Después de saltar a la fama interpretando a Peter Parker, y su pasó por “Uncharted”, Holland ha consolidado su carrera en la industría del cine de manera impactanto, comenzando desde pequeño con papeles que, lejos de ser secundarios, se han ganado la simpatía del público, por ello te presentamos un Top 7 de sus mejores actuaciones, que sin duda no te puedes perder.

Lo Imposible

Un film que sin duda te hará llorar, y que representa el debut de Holland en la en la pantalla grande, relata la experiencia de una familia durante el tsunami de 2004 en el Océano Índico, dando vída al hijo de la protagonista, demostrando su gran capacidad actoral a una corta edad. Holland compartió cámara junto a Naomi Watts y Ewan McGregor.

Z, La ciudad perdida

En este film, Holland interpreta al hijo del conocido oficial británico que, a comienzo del siglo XX, se ganaba la vida viajando a territorios inexplorados, por lo que apenas y pasaba tiempo en casa, así que Jack, personaje de Tom, se embarca en una nueva ventura con él, en una oportunidad perfecta de conocerlo mejor. Y así, juntos viajan a Sudamérica para dar con la ciudad perdida.

Una guerra brillante

Tom cambia completamente sus roles anteriores para interpretar a Samuel Insull, un importante inversionista que tuvo un papel clave en la guerra entre Thomas Edison y George Westinghouse por el sistema eléctrico que se usaría en Estados Unidos.

El Guardian de la Reliquia

En esta historia medieval que sigue la peregrinación de unos monjes cristianos hacia un monasterio en el que deben dejar una reliquia sagrada, Tom interpreta a un joven inocente e inexperto monje novicio, que se enfrenta por primera vez a un viaje de este tipo.

El diablo a todas horas

Holland se ganó el aplauso de cientos de criticos en su papel de Arvin, un joven que crece en una zona rural de Ohio, y que, según declaraciones del actor, ha sido uno de los papeles más exigentes de su carrero, donde tuvo que trabajar con un coach de voz para esconder su acento

Chaos Walking

Durante este film vemos a Tom interpretar a Todd, un joven ganadero que tendrá que proteger a Viola, sobreviviente de un aterrizaje accidentado de una nave en un planeta que fue colonizado décadas atrás, en el que solo hay hombres, y que por un extraño fenómeno que solo les afecta a ellos, se pueden oir y ver sus pensamientos.

Cherry

En esta increíble historia, Holland mostró su flexibilidad como actor al interpretar a Un estudiante universitario tiene que lidiar con un trastorno por estrés postraumático después de haber trabajado como médico en la armada. A la vuelta, nada es como lo había dejado.

Un plus

Spider-Man

Y bueno, sin duda el personaje que lo ha catapultado a la fama es Spider-Man, en dónde interpreta al famoso Peter Parker en las pelícñas Capitán América: Civil War, Spider-man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home, y la más reciente Spider-Man: No Way Home.