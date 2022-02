Llega #LadyBerrinches, la joven que exigió a su novio un boleto para Bad Bunny

Los hechos quedaron grabados en un vídeo que fue publicado a través de las redes sociales y viralizado, en dónde se puede escuchar a la chica mencionar: “¡Trabájalo! ¿Por qué estoy enojado? Porque no quieres comprarme boletos para Bad Bunny. Tengo que conseguirlos en cualquier lugar”.

Entre sus argumentos, la chica asegura que Bad Bunny es incluso mejor que Coldplay y Metallica, y refiere que su música es poética. Además, asegura que lo vale, pues ha sido la mejor novia del mundo

El novio intenta explicar que no cuenta con el dinero para comprar boletos, y ella continúa dando razones para que le compren sus boletos, e incluso asegura que se lo merece por soportar a su familia. Al final logró su cometido.

“¿Y yo no valgo eso? ¿Cómo que no lo tienes? O sea, quieres a la vaca, pero no la quieres alimentar. Yo me merezco eso, yo soy la mejor novia, yo soy la mejor novia merezco todo”.

TE PODRÍA INTERESAR: Chofer se baja a comer tacos en la carretera y retrasa el viaje

Afortunadamente el vídeo solo fue parte de una bromo realizada por la Tiktoker llamada Mariana, y su padre Pakito Quetzalcoatl, ambos creadores de contenido para diversas redes, sin embargo, en estos momentos refleja una situacion que, aunque parezca broma, podría estar ocurriendo.