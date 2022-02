Exhiben a vendedor que preparaba con agua de coladera las bebidas que vendía

¿Te imaginas darte cuenta de que el agua de fruta que te compraste en la calle fue hecha con agua de coladera? Bueno, pues lo que te contaremos a continuación está relacionado precisamente con esto, y es que exhibieron a un hombre que vendía bebidas de sabor en la vía pública hechas con agua de coladera.

Por supuesto que enterarnos de algo como esto impacta de inmediato, y no es para menos, pues estar expuestos a algo así pone en riesgo nuestra salud.

Así que a la próxima que quieras comprarte una bebida refrescante en la calle, piénsalo dos veces, pues podrías estar bebiendo agua de la coladera, tal cual se demostró en un video que se hizo viral en TikTok.

En la grabación que ya circula en las redes sociales se puede ver el momento preciso en que un hombre llenó un par de vitroleros con agua de la coladera para preparar aguas frescas y posteriormente venderlas.

El video fue compartido en dicha red social por usuario identificado como Adrian Frost quien al ver la acción del hombre no dudó en compartir el video para alertar a los consumidores.

En el clip se puede apreciar al vendedor llenar uno de sus tres vitroles con agua de lo que parece ser una cisterna o coladera que está en el suelo. Además se puede observar que el agua no sale completamente negra o café, aunque si tiene un color obscuro.

A pesar de que el corto video circuló rápido en la red, no se sabe con exactitud en donde ocurrieron los hechos, sin embargo, algunos internautas aseguran que el caso se registró en Guadalajara e incluso hay quienes señalaron que el hombre vende las aguas a muy bajo costo.

Como era de esperarse el video rápidamente se volvió viral y ha provocado la indignación de los usuarios quienes arremetieron contra el vendedor por ser poco higiénico, aunque también hubo quienes tomaron con humor la situación e hicieron graciosos comentarios.

"Hasta miedo me da comprar esas aguas en la calle, o comida", "El letrero decía aguas frescas, no limpias", "Y luego se enojan porque no les compra uno", "Son defensas",“Son las del Chavo”, “De ahí nace el sistema inmunológico, “La supervivencia del más fuerte”, “Por poco y saca el agua con tamarindos incluidos”, “Ya no iré a comprar de esas aguas”, se lee en algunos comentarios.