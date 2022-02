Mamá ofrece 30 mil pesos a su hijo para no usar redes sociales durante seis años

QUIZÁ TE INTERESE: Pidió que le abrieran los ojos en una foto y la hicieron meme

La historia recorrió todo el país y un medio local decidió entrevistarlos. Ahí, el joven Sivert reveló que en aquella época pensaba que mil 800 dólares era muchísimo dinero y creyó que con eso, podría comprarse un auto cuando fuera mayor. Poco a poco se dio cuenta que no sería así pero su ego lo motivó a cumplir el acuerdo con su mamá.

Sivert no tenía contacto con sus amigos a través de redes sociales pero cuando los veía, lo actualizaban en las noticias, tendencias y memes que ocurrían en el mundo cibernético.

Gracias al tiempo libre, Sivert pudo enfocarse en sus calificaciones y en practicar deporte. Ahora, tiene ofertas de distintas universidades para recibir una beca deportiva por su excelente desempeño en el futbol americano.

Aunque no fue sencillo para Sivert, su mamá asegura sentirse muy orgullosa de él. Al principio creyó que no lo lograría pero cuando vio que el niño llevaba seis meses cumpliendo su promesa, ella decidió ahorrar, por si su hijo lograba la promesa.

"Fue como 'no voy a romper esto'. Estoy orgullosa de él, porque hubo algunas veces en las que fue más difícil (...) Tenía certeza que lo lograría", recalcó.

Ahora Sivert se compró un celular y abrirá sus redes sociales aunque confiesa que manejar un smartphone le ha costado mucho trabajo pues las aplicaciones ya no funcionan como antes. "Es muy divertido. Me siento como si tuviera 80 años. Parece que no puedo descifrar las redes sociales. Es bastante vergonzoso. Estaré con mis amigos y me dirán '¿Qué estás haciendo?'".

Respecto al dinero, definitivamente no podrá comprarse un auto pero ya consideró comprar una tele enorme para su cuarto, con el dinero que le dio su mamá.