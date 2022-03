Residente desata nueva polémica contra J Balvin, lanza canción en su contra

René Pérez "Residente" volvió a mandar un fuerte mensaje en contra de J Balvin. En esta ocasión, además de criticarlo a través de sus redes sociales, utilizó los versos de sus canciones para hacerlo.

Recientemente Residente lanzó el tema BZRP Music Sessions #49, una canción que forma parte de proyecto de Bizarrap, un productor argentino que se caracteriza por distintas colaboraciones con otros artistas de la industria. En él, el puertorriqueño arremete contra el género urbano y las tendencias musicales que lo han convertido en una víctima más del consumo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue las palabras que dedicó a J Balvin.

Y es que hace unos meses, Residente y Balvin se enfrentaron a una polémica luego de que el colombiano pidiera sabotear los Premios Grammy porque supuestamente no se valoraba al género urbano. Residente respondió con un video en su Instagram, tachándolo de hipócrita y poco talentoso, comparando su música con un carrito de hot dog, asegurando que la gente lo disfruta y siempre quiere más pero que no puede llevar al nivel de "un restaurante Michelin".

Ahora, durante la promoción del sencillo, Residente acusó a Balvin de tratar de boicotear su lanzamiento. "En estos días iba a sacar un tema. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pend*** ahí del género urbano. Resulta que el pend*** se enteró que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo pa' que me llamen a mi, pa' que no saque el c*** tema", dijo a través de Instagram.

Residente reveló algunas características del involucrado y fue ahí donde fans relacionaron a J Balvin en la polémica. "La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los coj*** y tú eres un esclavo más de la industria", insistía Residente en la publicación.

Al final, Residente lanzó el tema y la polémica creció aún más con ciertos versos donde criticaba a Balvin, asegurando que jugaba con su salud mental para vender un documental y volvía a compararlo con un carrito de hot dog.