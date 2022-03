¿Es posible bloquear a Mark Zuckerberg de Facebook? Esto pasa si lo intentas

Facebook se ha convertido en una de las plataformas más importantes de la internet, la red social más popular de todos los tiempos, creada nada más y nada menos que por Mark Zuckerberg pero, ¿te has preguntado alguna vez si será posible bloquear al creador de su propia red social?.

El creador de la mencionada plataforma también tiene una cuenta personal constantemente activa, y una de las mayores incógnitas para los usuarios es saber si existe la posibilidad de bloquear su perfil, y a continuación te contamos qué ocurre si lo intentas.

Mark acostumbra a compartir publicaciones relativas a su vida personal con sus más de 119 millones de seguidores, por lo que las incognitas han ido creciendo, ya que algunos indican que es imposible bloquear al creador y otros aseguran que el CEO de Meta puede entrar en cualquier perfil, aunque no sean amigos o lo hayan puesto como privado.

Según información difundida por el medio Mashable, resulta que hace algunos años, cuando intentabas bloquearlo aparecía una advertencia que decía "Este perfil no puede ser bloqueado en este momento", por lo que muchos aseguraron que era imposible. Pero no sólo su cuenta no podía ser bloqueada, sino que también la de su esposa Priscilla Chan.