¿Qué le pasó? Eiza González sorprende con cambio notorio en el rostro

Eiza González está triunfando como nunca en el extranjero, y una prueba de ello es el buen recibimiento que ha tenido su trabajo con el estreno de la película “Ambulance”.

Como era de esperarse, la actriz deslumbró en la alfombra con un vestido de raso coral, el cual la hizo lucir elegante, fresca y en tendencia.

Cabe destacar que aunque el vestido al hombro evoca a una diosa griega y hace lucir a Eiza hermosa, su rostro fue lo que más llamó la atención, y no por el maquillaje, sino por un arreglito muy notorio que se hizo en los labios.

De acuerdo con los comentarios de algunos usuarios de las redes sociales, González estaría rompiendo el límite de las cirugías estéticas, debido a que sus labios lucen más grandes de lo normal.

Debido a lo anterior fue que comenzó a recibir muchas criticas e incluso la compararon con las Kardashian.

“Cada vez se inyecta más los labios”, “Es otra”, “Le sugiero que ya pare con sus cirugías esa bocota se ve muy mal”, “Ya no se parece en nada”, “Muy linda pero ya no se ve natural”, “Se desgració la cara y no lo ocupaba”, fueron algunos comentarios que le hicieron.

No es la primera vez que la también cantante llama la atención por el aspecto de su rostro, en la MET Gala del año pasado, deslumbró con un vestido rojo, pero los usuarios se fueron más por cómo le lucía la cara, pues dijeron que sus pómulos estaban muy hundidos.

“Ya le dejaron la cara de Lyn May” “Me recordó a la chica del cadaver de la novia”, “Ya ni se parece después de tanta cirugía”, “La bichectomía a todo”, “Si sigue así terminará de la cara como Campuzano”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios al notar algo raro durante su caminata en la alfombra roja del evento.

