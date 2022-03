¿Alguna vez alguien llamado Óscar ha ganado un Premio Oscar de La Academia?

Seguramente te has preguntado si ya ha habido algún ganador llamado Oscar que se lleve una estatuilla de los Premios de La Academia.

Queremos contarte que la respuesta es "Sí" y aquí te decimos todos los detalles sobre este dato curioso de los Oscar.

Para empezar, otra curiosidad de la premiación más aclamada de cinematografía, es que en un principio el trofeo no tenía un nombre.

Todo el mundo le llamaba de diferentes maneras como: La Estatuilla al Mérito, El Trofeo Dorado o The Academy Statuette. Y fue hasta que Margaret Herrick, directora ejecutiva de La Academia, llamó al premio como Oscar porque la figura "se parecía a su tío Oscar".

Este nombre de la estatuilla se hizo popular en 1934. Sin embargo, fue hasta 1939 que La Academia usó el término Oscar de manera formal.

Pero, ¿cuántos nominados llamados Óscar se han llevado un Oscar?

Con casi 94 galas, los Premios de La Academia sólo han tenido a un galardonado llamado Óscar.

Se trata de Oscar Hammerstein II, quien se llevó el reconocimiento en dos ocasiones. Su primer estatuilla se la llevó en 1942 a Mejor Canción Original por The Last Time I Saw Paris para la película "Lady be good". Y más adelante, en 1946, por la canción It Might As Well Be Spring para el largometraje "La Feria del Estado".

El compositor y libretista estadounidense tuvo otra nominación por Mejor Canción Original en el año 1939, con A Mist Over The Moon.

Hasta ahora, ningún otro Oscar se ha llevado una estatuilla. Sigue la transmisión en vivo de los Premios Oscar 2022 a través de LOS40.