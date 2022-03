Pareja se vuelve viral por casarse y tener de fondo el concierto de Coldplay en vivo

Coldplay se ha convertido en todo un suceso desde que inició su gira mundial, misma que está próxima a pisar tierras mexicanas pero, ¿te imaginas tener tu propio show de la banda el día de tu boda?.

Así fue la boda de Karina Delgado y Calixto Obando en Costa Rica, quienes se volvieron tendencia después de compartir un vídeo del día de su boda, en dónde se podría ver y escuchar el concierto de Coldplay.

La encargada de compartir el clip fue la Wedding Planner, en dónde se observa a los novios junto a un ventanal del que se puede apreciar perfectamente el Estadio en el que estaba tocando la banda. De un momento a otro, se aprecia como comienza a explotar la pirotecnia lanzada para el show .

“Cuando el concierto se anunció fue un caos porque no había habitaciones, los novios estaban muy nerviosos, no sabíamos que iba a pasar en La Sabana y todo fue una locura. A los novios les encanta el grupo, son seguidores de Coldplay, pero no imaginaban que esto iba a pasar”, señaló Jeffrey Cervantes, organizador de la boda a medios locales.