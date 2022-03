¿Olvidó a Belinda? Captan a Christian Nodal en cita con otra mujer

La escena fue captada en un restaurante de Los Ángeles, California, y se puede ver claramente como es que el cantante está sentado junto a la guapa rubia.

Las imágenes fueron captadas por un fan del cantante, quien se encontraba en el mismo sitio y no dudó en grabarlo de espaldas. Minutos más tarde, el sujeto se acercó a la mesa de Nodal para pedirle una foto del recuerdo y éste accedió de lo más amable.

De inmediato, fanáticos del sonorense empezaron a comparar los rasgos físicos de la misteriosa mujer, cuya identidad y rostro no fueron revelados, con los de Belinda, asegurando que él no ha podido superarla y está tratando de reemplazarla.

¿Crees que sea su nueva conquista? / TikTok

Recordemos que en el video oficial de “Ya no somos no seremos”, Christian Nodal fue criticado por la misma razón, ya que la modelo que lo acompaña es una guapa rubia con gestos y rasgos similares a los de su ex.

Cabe señalar que el video de Nodal con otra mujer se dio a conocer horas después de que cancelara su presentación en Medellín, Colombia de última hora, lo que ha generado toda clase de especulaciones.

Seguidores del cantante aseguran que su nueva conquista fue el motivo por el que no llegó a su concierto y no por cuestiones climáticas como lo había explicado esa mañana en sus redes sociales.