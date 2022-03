Daniel Radcliffe confiesa que le daba vergüenza interpretar a Harry Potter

La saga de Harry Potter se convirtió en una de las franquicias más amadas en el mundo del cine, y mientras muchos de sus fanáticos se desvivían por utilizar los famosos uniformes y las increíbles capas, otros más se avergonzaban de ello, como su protagonista Daniel Radcliffe.

Fue durante una reciente entrevista para hablar de su más reciente película "La ciudad perdida", junto a Sandra Bullock y fueron cuestionados sobre sus papeles anteriores que les avergonzaban, y sorprendió a todos al mencionar a su personaje más famoso.

"Creo que, honestamente, cuando salía en Harry Potter y me vestía de colegial, no me parecía lo más guay del mundo en ese momento", confesó el actor entre risas.

Sus palabras causaron gran impacto en los fanáticos, pues Daniel trabajó en la popular franquicia desde 2001 hasta 2011, tenía sólo 12 años cuando empezó a rodar la primera película de "Harry Potter", personaje que lo llevó a la fama.