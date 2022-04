Tom Hanks se cuela en fotos de una boda y termina siendo el maestro de ceremonias de otra

Tom Hanks es uno de los actores más querido en el mundo del espectáculo, su singularidad y sencillez que lo caracterizan le ha permitido robarse el corazón de sus fanáticos, y esta vez decidió colarse en las fotos de una novia mientras realizaba una sesión de boda con sus damas de honor en el centro de Pittsburgh.

Todo parecía normal mientras la novia, Grace Gwaltney se encontraba a las afueras de un hotel junto a sus damas cuando de repente, el propio actor se acercó a ella y le susurró: "¡Hola! Soy Tom Hanks. Me gustaría hacerme una foto contigo".

TE RECOMENDAMOS:Revelan primera imagen de Tom Hanks en la nueva versión de "Pinocho"

"Cuando ocurrió por primera vez, nos confundimos y no funcionó ni un segundo. La mayoría nos quedamos mirando en silencio durante un segundo. Luego todos estallamos en gritos", dijo la fotógrafa, Rachel Rowland.

El actor atravesó la entrada del Hotel Fairmont, en el centro de Pittsburgh, cuando vio a la novia y a sus damas de honor salir de la limusina: "Me habló al oído y sólo pensé en 'Toy Story'. Me quedé helada y sólo pude mirar a mi alrededor. No sabía qué hacer", admitió la novia, atónita

El momento quedó plasmado en diferentes imágenes que fueron compartidas por la fotógrafa, quien aseguró que el actor ayudó a que todo el mundo saliera en las fotos: "Siempre tienes todos estos planes e ideas para cuando conoces a una celebridad y luego, cuando lo haces. Era justo lo que se esperaba de él: alegre, divertido, ruidoso y simpático", añadió Rowland.